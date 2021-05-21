186 رياضيا كوريا يحصلون على موافقات للمشاركة في أولمبياد طوكيو

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يكرس الوفد الكوري الذي سيشارك في فعاليات دورة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2021، والتي ستفتتح يوم 23 يوليو القادم، جهوده لتأمين حق المشاركة في مختلف منافسات الأولمبياد.وصرح الاتحاد الكوري للرياضة بأن 186 لاعبا كوريا فازوا بحق المشاركة في 85 مباراة ضمن 23 منافسة حتى يوم أمس، أي قبل 58 يوما من افتتاح الأولمبياد، حيث قررت اللجنة الأولمبية الدولية إنهاء جميع التصفيات العالمية الخاصة لمنح حقوق المشاركة حتى يوم 29 يونيو القادم.ويتوجب على مختلف الدول تقديم قوائم نهائية بأسماء لاعبيها المشاركين إلى اللجنة حتى يوم 5 يوليو.تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد طوكيو ستشهد عددا من المباريات في 33 رياضة رسمية، مع منح ميداليات ذهبية في 339 مباراة.ويتوقع الاتحاد الكوري أن يفوز بما بين 200 و210 لاعبين كوريين بحقوق المشاركة في الأولمبياد حتى نهاية الشهر القادم.وسوف تقام مراسم خاصة لتكوين الفريق الأولمبي الكوري في حديقة الأولمبياد في العاصمة سيول يوم 8 يوليو القادم.