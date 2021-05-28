الرئيس الكوري يؤكد على ضرورة تنفيذ سياسة مالية توسعية حتى عام 2022

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على سياساتها المالية التوسعية حتى عام 2022 على الأقل، للمساعدة على التعافي الاقتصادي وتضييق الفجوة في الدخل التي تفاقمت بسبب وباء كورونا. وأدلى "مون" بهذا التصريح في أثناء مؤتمر الاستراتيجية المالية الوطنية الذي عُقد في المكتب الرئاسي أمس الخميس.وأشار الرئيس إلى اختلاف الآراء حول ما إذا كان ينبغي إعطاء أولوية للتوسع المالي أو للسلامة والاستدامة المالية، لكنه قال إن السياسة المالية يجب أن تكون بمثابة الوزن المعادل وأن تساعد على إنعاش الأسر والشركات والأعمال، وتساعد في تضييق التفاوت في الدخل.وأقر "مون" بأن الدَين الوطني الكوري يتوسع بوتيرة أسرع مما كان عليه في الماضي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي للتصدي لأزمة كورونا، لكنه قال إن تلك الزيادة أقل من الدول الأخرى، وأن الصحة المالية لكوريا الجنوبية ما زالت سليمة. وفي إشارة إلى أن السياسة التوسعية تعزز الاستقرار المالي من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بما يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي، قال إن الحكومة بحاجة إلى تعزيز أثر تلك الدورة الحميدة.كما قال إن كوريا تتعافى بوتيرة أسرع من العديد من الدول المتقدمة على خلفية سياستها التوسعية. لكنه حذر من أن الاقتصاد لم يستعد عافيته بعدُ تماما، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 1% في العام الماضي، وشدد على ضرورة أن تبقي الحكومة الخيار قائما أمام ضخ مالي إضافي باستخدام زيادة الإيرادات الضريبية، من أجل تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التغيرات المستقبلية في مستويات الإصابة بكورونا ووتيرة التعافي الاقتصادي، مما يشير إلى إمكانية طلب ميزانية تكميلية أخرى.