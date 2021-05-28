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السياسية

استطلاع للرأي يظهر أن تأييد الرئيس مون يتخطى 40% لأول مرة منذ 7 أسابيع

Write: 2021-05-28 10:14:41Update: 2021-05-28 10:15:26

استطلاع للرأي يظهر أن تأييد الرئيس مون يتخطى 40% لأول مرة منذ 7 أسابيع

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في كوريا الجنوبية أن نسبة تأييد الرئيس "مون جيه إين" قد ارتفعت مرة أخرى إلى نطاق 40%، بعد قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
وكشف الاستطلاع المشترك الذي أجري من الاثنين إلى الأربعاء وشمل حوالي ألف مواطن كوري بالغ من جميع أنحاء البلاد أن 42% يؤيدون قيادة الرئيس "مون"، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ الأسبوع الأول من أبريل التي تتجوز فيها نسبة تأييد الرئيس 40%.
ومن ناحية أخرى، أجاب 51% من المشاركين بتقييم سلبي للرئيس "مون"، بانخفاض 3 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع السابق.
ويُعزى الارتفاع في نسبة التأييد إلى قمة الأسبوع الماضي في واشنطن مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حيث أجاب 55% بأن نتائج القمة كانت إيجابية، مقابل 34% قالوا بأنها كانت سلبية.
وبلغت نسبة الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ 3.1 نقاط مئوية، وتم إجراؤه بواسطة أربع شركات لاستطلاعات الرأي، وهي: "إمبرين بابليك" و"كي ستات ريسيرش" و"كوريا ريسيرش إنترناشيونال" و"هانكوك ريسيرش".
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