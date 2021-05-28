وكالة الأدوية الأوربية تقرر بشأن استخدام لقاح فايزر للمراهقين

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من المنتظر أن تعلن وكالة الأدوية الأوربية هذا الأسبوع عن قرارها بشأن الموافقة على استخدام لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا، للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية ووسائل الإعلام الأخرى، ستعقد لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة للوكالة اجتماعا استثنائيا اليوم الجمعة لمناقشة هذا الموضوع، وسوف تعلن النتيجة في وقت لاحق من اليوم.وفي حالة الموافقة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها الاتحاد الأوربي على استخدام أي من لقاحات فيروس كورونا لتلك الفئة العمرية، حيث وافقت الوكالة على استخدام لقاح "فايزر" بدءا من سن 16 عاما فأكثر.وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح نفسه للفئة العمرية بين 12 و15 عاما في وقت سابق من هذا الشهر.