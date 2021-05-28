المرشحة لمنصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي تشدد على الحماية البيولوجية

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قالت المرشحة لمنصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لبرامج الدفاع ضد الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية "ديبورا روزنبلوم" إنه من المهم جدا أن تحصل القوات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الحماية اللازمة لمواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل، ومن بينها الأسلحة البيولوجية.وأدلت المرشحة بهذا التصريح في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ردا على سؤال من السناتور "مارك كيلي"، الذي قال إن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أشار إلى الحاجة إلى تحسين استعداد القوات الأمريكية للتصدي للأسلحة الكيماوية والبيولوجية في تقريره الصادر الشهر الماضي.وأشار "كيلي"، وهو عضو في لجنة مجلس الشيوخ، إلى أن البنتاغون أنتجت مئات الآلاف من جرعات اللقاح المضاد للطاعون والتسمم الغذائي في عام 2020، لكنه أنهى البرنامج بعد إيقاف الميزانية ذات الصلة.ووافقت "روزنبلوم" على تقديم تقرير إلى اللجنة حول مستقبل وتكلفة تطوير اللقاحات ضد الأسلحة البيولوجية.