حصول 657 ألفا على لقاحات كورونا في كوريا أمس الخميس

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تلقى حوالي 657 ألف شخص في كوريا الجنوبية لقاحات مضادة لفيروس كورونا أمس الخميس، وهو أكبر رقم يومي على الإطلاق منذ إطلاق برنامج التطعيم على مستوى البلاد في فبراير الماضي.وأعلن وزير الداخلية والسلامة "جيون هيه تشول" عن ذلك في اجتماع حكومي اليوم بشأن الاستجابة لفيروس كورونا.وقد بدأت الحكومة مرحلة جديدة من برنامج التطعيم أمس الخميس بتوفير اللقاحات لحوالي 5.13 مليون من كبار السن بين 65 و74 عاما.وقال الوزير إن التطعيم يسير بسلاسة في قرابة 13 ألف مؤسسة طبية على مستوى البلاد، وأضاف أنه لم يكن هناك لقاحات متبقية تقريبا، حيث حضر أكثر من 98% من الذين حجزوا مواعيد للحصول على اللقاح.ودعا الوزير إلى مشاركة المواطنين الفعالة والتعاون في برنامج التطعيم.