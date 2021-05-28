الرئيس مون يقيم مأدبة غداء مع رؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى الأسبوع القادم

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماع غداء مع رؤساء التكتلات الاقتصادية الأربع الكبرى في كوريا يوم الأربعاء القادم.ومن المرجح أن تشمل قائمة الضيوف "تشيه تيه وون" رئيس مجموعة "إس كيه"، و"جونغ أوي سون" رئيس مجموعة "هيون ديه موتور"، و"كو كوانغ مو" رئيس مجموعة "إل جي".كما يتوقع حضور "كيم كي نام"، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "سام سونغ"، نيابة عن الزعيم الفعلي للمجموعة "لي جيه يونغ" المسجون حاليا.وسوف يكون ذلك الاجتماع هو الأول من نوعه منذ تولي "مون" منصبه في عام 2017، ويُتوقع أن يعلن الرئيس فيه عن امتنانه للشركات التي لعبت دورا مهما في قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حيث أعلنت التكتلات الأربعة أنها ستستثمر ما مجموعه 44 تريليون وون في الولايات المتحدة.ومن المرجح أيضا أن يطلب "مون" من تلك الشركات الاستمرار في المساعدة في تطوير العلاقات التعاونية بين سيول وواشنطن.