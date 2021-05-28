تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا إلى مستوى 500

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تراجع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 500 حالة مرة ثانية، مع استمرار تفشي العدوى في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 587 إصابة جديدة طوال يوم أمس الخميس، مما رفع عدد الحالات المتراكم إلى 138 ألفا و898.وبذلك تراجع عدد الإصابات المسجلة بمقدار 50 حالة مقارنة باليوم السابق، وانخفض إلى مستوى 500 حالة مجددا بعد ثلاثة أيام.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 517 إصابة محلية المصدر، و16 حالة وافدة من الخارج.وقد تم تسجيل ثلثي الحالات في منطقة العاصمة الكبرى، من بينها 212 حالة في سيول و146 حالة في مقاطعة "كيونغ كي" و26 حالة في إنتشون، بينما تم تسجيل 187 حالة جديدة في المناطق الأخرى، من بينها 24 حالة في "ديغو".وتم تسجيل 3 حالات وفاة أخرى، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المرض إلى 1,946 حالة. وبلغ معدل الوفيات 1.4%.وارتفع عدد المصابين من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار اثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 156.