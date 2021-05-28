افتتاح قمة بي 4 جي في سيول بعد الغد بحضور 60 من قادة دول العالم

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من المقرر أن تعقد قمة المشاركة للنمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030 "بي 4 جي" يومي الأحد والاثنين القادمين، أي الثلاثين والحادي والثلاثين من مايو الجاري، في سيول عبر الفيديو بحضور حوالي 60 من رؤساء الدول وكبار ممثلي الهيئات الدولية.وعلى هامش هذه القمة، ستعقد جلسة لقادة الدول المشاركة، وجلسة أخرى للمسؤولين الحكوميين وأعضاء المنظمات الدولية والشركات والمجموعات المدنية والأكاديميين، حيث يتم مناقشة القضايا المتعلقة بتغير المناخ وسبل مواجهته.وتعد قمة سيول الثانية من نوعها، حيث أقيمت القمة الأولى في الدانمارك عام 2018.وسيقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بالإعلان عن الافتتاح الرسمية للقمة، وسيرأس جلسة حول الحياد الكربوني بمشاركة القادة الآخرين.ومن المتوقع أن يتم إصدار بيان سيول في حفل اختتام تلك القمة.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" إن القمة ستكون فرصة لتسليط الضوء على القيادة الشاملة لكوريا الجنوبية للتواصل بين الدول المتقدمة والنامية بشأن تغير المناخ والسياسات والصناعات والتقنيات ذات الصلة.وأضافت أن القمة ستكون أيضا فرصة لتعريف العالم بالسياسات والصناعات والتقنيات الجديدة الكورية الخاصة بالحياد الكربوني.