نائب وزير العدل يعرض استقالته بسبب مزاعم اعتدائه على سائق سيارة أجرة

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عرض نائب وزير العدل "لي يونغ كو" استقالته بسبب مزاعم اعتدائه على سائق سيارة أجرة.وقالت وزارة العدل اليوم الجمعة إن "لي" أعرب عن نيته التنحي عن منصبه بعد ستة أشهر فقط من تعيينه في أوائل ديسمبر من العام الماضي.وأكد "لي" في عرضه أن وزارة العدل والنيابة العامة تحتاجان إلى إصلاح جديد وقفزة جديدة، وأن الحكومة تحتاج إلى شخص جديد لتحقيق ذلك الغرض.ويزعم أن "لي" الذي كان محاميا آنذاك، اشتبك، وهو في حالة سكر، بسائق سيارة أجرة عندما حاول السائق إيقاظه بعد الوصول إلى منزله في جنوب سيول.وأغلقت الشرطة هذه القضية بعد أن أعرب السائق عن عدم رغبته في معاقبة "لي".وتقوم النيابة بالتحقيق في قضية الاعتداء والمزاعم بأن "لي" حاول التأثير على الشرطة لضمان إغلاق القضية، وقد استدعت النيابة "لي" يوم الثاني والعشرين من مايو لإجراء تحقيقات معه.