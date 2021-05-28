سيول تعرب عن استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ حول أي موضوع وفي أي وقت

Photo : YONHAP News

قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستجهز قنوات الاتصال لاستئناف الحوار بين الكوريتين، مشيرة إلى أن القمة الكورية الأمريكية الأخيرة خلقت ظروفا ملائمة للحوار والتعاون النشطين بين الكوريتين.جاء ذلك في تقرير قدمته الوزارة لاجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد اليوم الجمعة.وأضافت الوزارة في التقرير أن الزخم لدفع العلاقات بين الكوريتين إلى الأمام قد تم تأمينه بعد أن أعرب الرئيسان الكوري والأمريكي في قمتهما الأخيرة عن احترامهما لما ينص عليه إعلان "بان مون جوم"، وأيضا إعراب الرئيس الأمريكي عن دعمه للحوار والتعاون بين الكوريتين.وقالت الوزارة إنها مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية حول أي موضوع، وفي أي وقت، وبغض النظر عن أسلوب الحوار.وأضافت أنه بعد إطلاق إدارة الرئيس "جو بايدن" أظهرت كوريا الشمالية موقفا حذرا ومعتدلا بشكل أكثر مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة.