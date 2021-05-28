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الدولية

الصين وكوريا الشمالية تؤكدان تعزيز الصداقة التقليدية بينهما

Write: 2021-05-28 14:56:30Update: 2021-05-28 15:30:39

الصين وكوريا الشمالية تؤكدان تعزيز الصداقة التقليدية بينهما

Photo : YONHAP News

التقى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أمس الخميس في بكين بالسفير الكوري الشمالي لدى الصين "ري ريونغ نام".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الوزير الصيني "وانغ" بالسفير الكوري الشمالي "ري" الذي بدأ مهام  منصبه في شهر فبراير الماضي.
وقال "وانغ" إن علاقات الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية قد أقيمت بواسطة زعمائهما السابقين وبإراقة الدماء خلال المعارك معا ضد العدوان الخارجي، وأكد على أهمية الصداقة القائمة بين البلدين ووصفها بأنها "ملكية مشتركة تشبه الجوهرة".
وتابع قائلا إن الصين ستقوم بتعزيز الصداقة التقليدية مع كوريا الشمالية وسط الأوضاع المتغيرة على المستويين الدولي والإقليمي، كما ستقدم إسهامات إيجابية للسلام والاستقرار الإقليميين.
ومن جانبه، أشاد السفير الكوري الشمالي "ري" بالجهود التي بذلها زعيما البلدين لتنمية علاقات الصداقة، معربا عن فخره وسعادته اللامتناهية لتوليه منصب سفير بلاده لدى الصين.
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