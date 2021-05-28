سيول تقول إنه ستتخذ أقوى الإجراءات ضد ادعاء اليابان بملكية جزر دوكدو

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أكد وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" أن الحكومة الكورية سوف تتخذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد اليابان لوصفها جزر "دوكدو" الكورية بأنها أرض يابانية في الصفحة الرئيسية لأولمبياد طوكيو.جاء هذا التصريح ردا على سؤال طرحه النائب البرلماني "كيم يونغ جو" من الحزب الديمقراطي الحاكم في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد اليوم الجمعة حول موقف الحكومة بشأن ادعاءات اليابان، حيث قال الوزير "جونغ" إن وزارة الخارجية قدمت للجانب الياباني احتجاجا قويا، وأضاف أن الحكومة الكورية لن تتسامح مع تصرفات اليابان الخاطئة بشأن جزر "دوكدو".وفيما يخص قرار الولايات المتحدة بتقديم لقاحات كورونا للقوات الكورية، أكد أن هذا القرار لا علاقة مع المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية والأمريكية، وأضاف أن جدول الأعمال الزمني للمناورات العسكرية وحجمها وكيفية إجرائها سيتم تحديدها من خلال المشاورات بين السلطات العسكرية الكورية والأمريكية.