الرئيس مون يعلن عن عرض كوريا الجنوبية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2023

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قدم الرئيس "مون جيه إين" عرضًا رسميًّا بأن تستضيف كوريا الجنوبية مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) في عام 2023.وكشف "مون" عن الخطة في كلمة افتتاحية لقمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية التي انعقدت في سيول اليوم الأحد والتي تستمر ليومين، مضيفا أن كوريا الجنوبية ستشارك بجهود نشطة مع المجتمع الدولي للتغلب على أزمة المناخ.وقال الرئيس إن كوريا الجنوبية ستفي بمسؤوليتها ودورها في القيام بدور الجسر بين الدول المتقدمة والنامية بشأن تغير المناخ والسياسات ذات الصلة، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المرتبطة بالمناخ والمشاريع الخضراء بحلول عام 2025، لمساعدة البلدان النامية على التعافي الأخضر.كما قال "مون" إن البلاد ستنشئ صندوقا ائتمانيا جديدا بقيمة 5 ملايين دولار في المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره سيول، لمساعدة البلدان النامية على صياغة سياسات النمو الأخضر المصممة بما يلائمها.وقال "مون" إن كوريا الجنوبية ستقدم 4 ملايين دولار أخرى في شكل منح جديدة لقمة النمو الأخضر والأهداف العالمية للمساعدة على تشغيلها المستدام والمساهمة في توسيع مشروعات النمو الأخضر.وأكد الرئيس الكوري الجنوبي مجددا التزام سيول بتعزيز هدفها لخفض انبعاثات الكربون في نوفمبر، وقرار وقف الدعم المالي لبناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج.