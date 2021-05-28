47 % زيادة في صادرات هيون ديه-كيا من السيارات الصديقة للبيئة

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تجاوز إجمالي عدد السيارات الصديقة للبيئة التي صدرتها مجموعة "هيون ديه-كيا" الكورية للسيارات خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام 100 ألف وحدة.وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لصناعة السيارات اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات سيارات هيون ديه - كيا الصديقة للبيئة 118 ألفا و321 وحدة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها 46.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن شركة "هيون ديه موتورز" صدرت 65 ألفا و909 سيارات صديقة للبيئة خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 45.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم صادرات شركة "كيا" من السيارات الصديقة للبيئة 52 ألفا و421 سيارة، بزيادة قدرها 47.9%.ومن بين السيارات الصديقة للبيئة التي شهد حجم صادراتها زيادة، السيارات الهجينة والكهربائية والهيدروجينية.