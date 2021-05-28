47 % زيادة في صادرات هيون ديه-كيا من السيارات الصديقة للبيئة

تجاوز إجمالي عدد السيارات الصديقة للبيئة التي صدرتها مجموعة "هيون ديه-كيا" الكورية للسيارات خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام 100 ألف وحدة.
وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لصناعة السيارات اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات سيارات هيون ديه - كيا الصديقة للبيئة 118 ألفا و321 وحدة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها 46.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن شركة "هيون ديه موتورز" صدرت 65 ألفا و909 سيارات صديقة للبيئة خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 45.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم صادرات شركة "كيا" من السيارات الصديقة للبيئة 52 ألفا و421 سيارة، بزيادة قدرها 47.9%.
ومن بين السيارات الصديقة للبيئة التي شهد حجم صادراتها زيادة، السيارات الهجينة والكهربائية والهيدروجينية.