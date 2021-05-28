تسجيل 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل رقم منذ يوم التاسع العشرين من شهر مارس الماضي.وبهذا، تم تسجيل أقل من 500 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي.وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 140 ألفا و340 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة كانت هناك 411 حالة محلية المصدر، منها 129 حالة في سيول، و127 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و31 حالة في مدينة ديغو، و15 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.أما الـ19 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارجح، منها 8 بين أجانب.وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 5 ملايين و403 آلاف و854 شخصا حتى أمس الأحد، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعتين الكاملتين مليونين و143 ألفا و385 شخصا.وشهد عدد الوفيات زيادة بشخصين، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ألف و959 حتى الآن.