كوريا تتسلم الدفعة الأولى من لقاحات موديرنا

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ستصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" إلى كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، وسوف يتم تخزين 55 ألف جرعة من اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبي المرسل، والتي تكفي لتطعيم 27 ألفا و500 شخص، في مصنع تابع لشركة "جي سي فارما" الحيوية الكورية الجنوبية قبل توزيعها.وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت في العام الماضي صفقة لشراء لقاحات من شركة موديرنا بما يكفي لعشرين مليون شخص.ويعد لقاح موديرنا هو ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم إدخاله إلى كوريا الجنوبية بعد لقاحات أسترازينيكا وفايزر.وتخطط وزارة الغذاء وسلامة الدواء الكورية لبدء توزيع لقاحات موديرنا على مراكز التطعيم والمؤسسات الطبية في منتصف شهر يونيو.وتهدف الحكومة الكورية إلى تطعيم 13 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاحات حتى نهاية الشهر القادم، وتسريع عملية التطعيم في النصف الثاني من هذا العام مع زيادة إمدادات اللقاح.