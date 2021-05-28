عودة الارتفاع في معدلات تأييد الرئيس مون بعد زيارته للولايات المتحدة

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استعادت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" الارتفاع بعد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من مايو على 2512 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 39.3%، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ الأسبوع الثالث من مايو الماضي.أما معدلات المعارضة فبلغت 56.3%، بانخفاض نسبته 4.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أقل من 60% لأول مرة من الأسبوع الثاني من مارس الماضي.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 35.6%، بانخفاض 0.3%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 30.5%، بزيادة نسبتها 0.8%، وتلاهما كل من حزب الشعب بنسبة تأييد بلغت 7.1%، وحزب الديمقراطية المفتوح بـ6.5%، وحزب العدالة بـ4.2%.