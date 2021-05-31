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الاقتصادية

الأسر المكونة من شخص واحد تشكل 30% من إجمالي الأسر الكورية

Write: 2021-05-31 10:56:01

الأسر المكونة من شخص واحد تشكل 30% من إجمالي الأسر الكورية

Photo : YONHAP News

اتضح من خلال مسح حكومي أن الأسر المكونة من شخص واحد شكلت أكثر من 30 في المائة من جميع الأسر في كوريا الجنوبية في عام 2020.
وأصدرت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة تقريرا أمس الأحد تضمن نتائج المسح الذي أجرته على حوالي 11 ألف أسرة في سبتمبر من العام الماضي.
ووفقا للمسح الذي يتم إجراؤه كل خمس سنوات، استحوذت العائلات المكونة من شخص واحد على 30,3% من إجمالي عدد الأسر في العام الماضي، بزيادة 9,1% مقارنة بعام 2015.
وكان هذا الرقم 21,3% في عام 2015، و15,8% في عام 2010.
وقال التقرير إن 53% من أولئك الذين يعيشون بمفردهم كانوا من النساء، كما شكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد الأسر المكونة من فرد واحد.
وأشار التقرير أيضا إلى أن حوالي 40 في المائة من أولئك الذين يعيشون بمفردهم هم من غير المتزوجين.

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