هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي من كوريا حتى صباح الاثنين

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شهدت أجزاء متفرقة من كوريا الجنوبية سماء ملبدة بالغيوم وأمطارا اعتبارا من بعد ظهر أمس الأحد، مع هطول أمطار غزيرة تزيد عن 100 ملليمتر في مناطق الساحل الغربي حتى صباح اليوم الاثنين.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الأمطار بدأت في التساقط بعد ظهر أمس من مناطق الساحل الغربي في مقاطعتي كيونغ كي وجنوب تشونغ تشُنغ.وشهدت المنطقة الوسطى والأجزاء الشمالية من مقاطعتي شمال جولا وشمال كيونغ سانغ هطول أمطار ليلة الأحد.وعلى وجه الخصوص، هطلت أمطار غزيرة تزيد عن 100 ملليمتر في مناطق الساحل الغربي في جنوب مقاطعة كيونغ كي ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ بين ليلة الأحد وصباح اليوم الاثنين.وشهدت المناطق الداخلية في منطقة العاصمة الكبرى ومقاطعة تشونغ تشُنغ أمطارا غزيرة تتراوح بين عشرة إلى 30 ملليمترا في الساعة إلى جانب رياح قوية ورعد وبرق.