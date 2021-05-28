كوريا تتلقى مليون جرعة من لقاحات جونسون آند جونسون هذا الأسبوع

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ستتلقى كوريا الجنوبية مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة جونسون آند جونسون من الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، بعد أن تعهدت واشنطن بالتبرع بلقاحات للقوات الكورية.وقال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" أمس الأحد إن هذه الشحنة تقارب ضعف الكمية التي تعهد بها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال القمة الأخيرة مع الرئيس "مون جيه إين".ويذكر أنه خلال تلك القمة تعهد بايدن بتوفير لقاحات تكفي للتطعيم الكامل لجميع أفراد القوات المسلحة الكوريين الذين يعملون بشكل وثيق مع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بشكل يومي، والبالغ عددهم 550 ألفا.وأعرب رئيس الوزراء الكوري عن امتنانه للرئيس بايدن وللحكومة الأمريكية لإظهار التزامها تجاه التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال كيم إن الطائرات العسكرية الكورية ستنقل جوا اللقاحات أحادية الجرعة من الولايات المتحدة، موضحا أن الحكومة الكورية تخطط لاستخدامها لتطعيم الأفراد المرتبطين بالجيش، بما في ذلك قوات الاحتياط وقوات الدفاع المدني.