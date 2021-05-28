كوريا والدانمارك تقيمان علاقات مشاركة استراتيجية خضراء شاملة

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اتفقت كوريا الجنوبية والدانمارك أمس الأحد على الارتقاء بعلاقاتهما لتصبح علاقات مشاركة استراتيجية خضراء شاملة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في المناخ والبيئة.وتوصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيسة الوزراء الدانماركية "ميت فريدريكسن" إلى هذا الاتفاق خلال قمتهما التي عقدت عبر الفيديو قبل افتتاح قمة "بي 4 جي" في سيول لعام 2021.وأصدر الجانبان بيانا مشتركا يعلن عن الاتفاقية، حيث تحتفل الدولتان بالذكرى العاشرة هذا العام على تأسيس تحالف النمو الأخضر والمشاركة الاستراتيجية.وقال الرئيس مون إن المشاركة التعاونية الخاصة بين البلدين تتعمق مع استجابتهما المشتركة لتغير المناخ، معربا عن توقعاته بزيادة التعاون الثنائي.وطالب الرئيس الكوري الدنمارك بإيلاء اهتمام وثيق للتعاون الثنائي المستمر في قطاع الطاقة المتجددة.