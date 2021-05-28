كوريا الشمالية تنتقد إنهاء المبادئ التوجيهية الأمريكية بشأن الصواريخ في كوريا الجنوبية

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لإزالتها المبادئ التوجيهية الصاروخية عن كوريا الجنوبية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "تعبير صارخ عن نهج واشنطن العدائي تجاه بيونغ يانغ".جاء ذلك في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين بقلم "كيم ميونغ تشول"، الذي وصفته بأنه ناقد للشؤون الدولية.ويمثل هذا أول رد فعل من قبل كوريا الشمالية منذ أن عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" محادثات قمة يوم 21 مايو، واتفقا فيها على إنهاء جميع قيود المبادئ التوجيهية الصاروخية، التي تشمل مدى الطيران ووزن الرؤوس الحربية للصواريخ الكورية الجنوبية.وانتقد المقال الكوري الشمالي ذلك القرار ووصفه بأنه "عمل عدائي متعمد ضد بيونغ يانغ"، متهما الولايات المتحدة بتطبيق معايير مزدوجة في سعيها لحظر بيونغ يانغ من تطوير الصواريخ الباليستية.وندد المقال بإنهاء المبادئ التوجيهية باعتباره "تعبيرا صارخا عن سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية وتعاملها المزدوج المخزي".