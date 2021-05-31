انخفاض الناتج الصناعي الكوري بنسبة 1.1% في أبريل

انخفض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية بأعلى وتيرة منذ أحد عشر شهرا في شهر أبريل الماضي، حيث تباطأ الإنتاج في صناعة الرقائق إلى حد كبير بسبب ظاهرة التأثير الأساسي.وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين إن الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 1,1% في أبريل مقارنة بشهر مارس. وتمثل هذه القراءة أكبر انخفاض على أساس شهري منذ مايو من العام الماضي، عندما انخفض الإنتاج الصناعي بمقدار 1,5%.ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء، الذي وصل إلى 1,6% الشهر الماضي. وعلى وجه الخصوص، انخفض الإنتاج في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 10,9% على أساس شهري في أبريل.ونما الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 0,4%، مسجلا نموا للشهر الثالث على التوالي. وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2,3% على أساس شهري، كما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 3,5% على أساس شهري في أبريل.