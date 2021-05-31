وصول الدفعة الأولى من لقاحات موديرنا لكوريا غدا الثلاثاء

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قالت الحكومة الكورية إن الدفعة الأولى من لقاحات كورونا من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا سوف تصل إلى كوريا الجنوبية بعد يوم واحد من الموعد المقرر لها.وأوضح فريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات أنه بسبب الظروف المحلية في الولايات المتحدة، ستصل الشحنة الأولى المكونة من 55 ألف جرعة إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 12:45 ظهر الغد الثلاثاء.وكان من المقرر وصول هذه الدفعة، التي تكفي لتطعيم 27 ألفا و500 شخص، اليوم الاثنين. وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت عقدا في العام الماضي لشراء لقاحات من شركة موديرنا تكفي لتطيعم 20 مليون شخص.وسوف يتم إعطاء اللقاحات للعاملين الصحيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بدءا من منتصف شهر يونيو.