استجواب نائب وزير العدل السابق في قضية الاعتداء على سائق سيارة أجرة

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استُجوب نائب وزير العدل السابق "لي يونغ غو" بشأن مزاعم بأنه ضغط على سائق سيارة أجرة، كان "لي" قد اعتدى عليه، من أجل تدمير الأدلة ذات الصلة بالقضية التي لم يُعاقب عليها.ووفقا للشرطة، عاد "لي" إلى منزله في حوالي الساعة 3:20 من صباح اليوم الاثنين بعد استجوابه لمدة 19 ساعة تقريبا في مقر وكالة شرطة العاصمة سيول. وقد عرض "لي" تقديم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي بسبب الجدل الدائر حول قضية الاعتداء، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من توليه مهام منصبه في ديسمبر الماضي.ويُزعم أن "لي"، الذي كان محاميا في ذلك الوقت، قد أمسك بخناق السائق وهو في حالة سكر، عندما حاول السائق إيقاظه بعد توصيله إلى منزله في جنوب سيول.وأغلقت الشرطة القضية بعد أن أشار سائق التاكسي إلى أنه لا يريد توجيه اتهامات، ومع ذلك ظهرت مزاعم جديدة في يناير بأن "لي" طلب من سائق التاكسي حذف لقطات الكاميرا التي صورت الحادث من أجل تدمير الأدلة، مما دفع الشرطة والنيابة العامة إلى إجراء تحقيقات.