اختتام قمة بي 4 جي في سيول بعد يومين من انعقادها

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تختتم اليوم الاثنين قمة المناخ العالمية الثانية المعروفة باسم "بي 4 جي" التي استضافتها كوريا الجنوبية عبر الفيديو منذ يوم أمس.وجاءت استضافة كوريا لهذه القمة بعد 3 أعوام من إعراب الحكومة الكورية عن عزمها القوي المشاركة في مواجهة أزمة المناخ عندما أكد الرئيس الكوري "مون جيه ين" في كلمته التي ألقاها في قمة "بي 4 جي" الأولى يوم 20 أكتوبر من عام 2018 في الدانمارك، على أن كوريا الجنوبية ستواصل مساعدة العالم والإنسانية كما ساعد العالم كوريا الجنوبية في الماضي.وفي قمة هذا العام في سيول أكد الرئيس "مون" في كلمته على أن كوريا الجنوبية ستقوم بدور همزة الوصل بين الدول المتقدمة والنامية.وقال إن الحكومة الكورية سترفع هدفها لعام 2030 بشأن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذا الهدف خلال المؤتمر الدولي لتغير المناخ الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم في بريطانيا.وأضاف الرئيس "مون" أن كوريا الجنوبية ستقوم بزيادة حجم مساعداتها الإنمائية الرسمية حتى عام 2025، وإنشاء صندوق نقدي جديد خاص بهذا الشأن بقيمة 5 ملايين دولار.وقدما الرئيس عرضا رسميا بأن تستضيف كوريا الجنوبية المؤتمر الدولي لتغير المناخ في عام 2023، متعهدا بتقديم 4 ملايين دولار في شكل منح جديدة لقمة "بي 4 جي" للمساعدة على تشغيلها المستدام والمساهمة في توسيع مشروعات النمو الأخضر.وسوف تختتم قمة "بي 4 جي" مساء اليوم بإصدار بيان مشترك.