انطلاق أعمال لجنة 2050 للحياد الكربوني رسميا

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تم إطلاق لجنة 2050 للحياد الكاربوني التابعة للرئيس الكوري بشكل رسمي، حيث ستعمل اللجنة على إعداد وتنفيذ السياسات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.وحضر حفل إطلاق اللجنة الذي عقد أول من أمس السبت في سيول، الرئيس الكوري "مون جيه ين" والرئيس المشترك للجنة رئيس الوزراء "كيم بو كيوم"، والبروفسور "يون سون جين" الأستاذ في كلية البيئة العليا بجامعة سيول الوطنية.وتتكون اللجنة من 97 عضوا من المسؤولين الحكوميين وممثلي الدوائر التجارية والأكاديمية والمنظمات المدنية.وفي كلمة ألقاها الرئيس "مون" في الحفل، أكد على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الهادفة إلى الحياد الكربوني وإصلاح الشركات، وعزم الحكومة القوي لإنجاح التحديات الكورية لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، مشيرا إلى أن لجنة 2050 للحياد الكربوني ستكون محورا لتحقيق ذلك الغرض.ودعا الرئيس "مون" اللجنة إلى وضع سيناريوهات الحياد الكربوني لعام 2050 خلال النصف الأول من هذا العام، ووضع خطة لرفع هدف البلاد من تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030.