الجيش الكوري يطور منصات جوية وبحرية لإطلاق مركبات فضائية

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يخطط الجيش الكوري الجنوبي لتطوير منصات جوية وبحرية لإطلاق مركبات فضائية منها، بعد أن تم الإعلان خلال القمة الكورية الأمريكية الأخيرة عن الاتفاق على إلغاء المبادئ التوجيهية للصواريخ التي قيدت تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تقرير قدمته للجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية اليوم الاثنين إنها ستقوم بتطوير منصات مختلفة لإطلاق المركبات الفضائية من الجو والبحر ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية.وطبقا لهذه الخطة، سيجري الجيش دراسة حول إطلاق الصواريخ الفضائية من على متن طائرة في الجو وسفينة في البحر البعيد، وذلك مع الاستمرار في الالتزام بنظام حظر الانتشار الدولي.وفيما يخص سبل تقوية التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة، قالت وزارة الدفاع الكورية إن سيول وواشنطن تديران اجتماع التعاون الفضائي الدفاعي منذ عام 2013، مؤكدة أنها ستوسع آفاق التعاون لتشمل مشاركة معلومات التوعية بحالة الفضاء، وتبادل القوى العاملة المهنية في مجال الفضاء، وزيادة المشاركة في التدريبات الفضائية، بالإضافة إلى تطوير السياسات الفضائية.وأضافت الوزارة أنها تتطلع إلى نشر أجهزة المراقبة الكهروضوئية عبر الأقمار الصناعية وإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في العام القادم.