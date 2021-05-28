53 % من الشباب الكوريين في العشرينيات يؤيدون القيم الخاصة بعدم الزواج

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طبقا لنتائج مسح أجرته وزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين في كوريا على 1997 أسرة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، اتضح أن 53% من الشباب الكوريين في مرحلة العشرينيات من العمر قد أعربوا عن تأييدهم للقيم الخاصة بحياة العزوبية دون زواج.كما أيد أكثر من نصف عدد المشاركين في المسح من الشباب في العشرينيات من العمر كلا من: الطلاق، وإعادة الزواج، والحياة بدون أطفال بعد الزواج.وأشارت نتائج المسح إلى أن أقل من 20% من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما، قد أعربوا عن تأييدهم لتلك القيم.كما أشارت النتائج إلى أن 26% من المشاركين في المسح أيدوا المعاشرة الجنسية دون زواج، بزيادة نسبتها 4.9% مقارنة بالمسح السابق الذي أجري في عام 2015، فيما زادت معدلات تأييد حياة العزوبية دون زواج بنسبة 1.6% لتصل إلى 34%.وأرجع المشاركون في المسح تأييدهم المعاشرة الجنسية دون زواج لأسباب اقتصادية.وفيما يتعلق بالأعمال المنزلية، قال 70.5% من المشاركين إن النساء يجب أن يتحملن المسؤولية عن الأعمال المنزلية، فيما قال 2.8% فقط إن الرجال يتحملون المسؤولية عنها.