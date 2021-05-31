الرئيس مون يدعو دول العالم إلى تقاسم العبء لتحقيق حياد الكربون

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أكد الرئيس "مون جيه إين" على أن الدول المتقدمة ينبغي أن تزيد من مساعدتها للدول الأقل ثراء من أجل تحقيق حياد الكربون.وجاء ذلك خلال منتدى حوار القادة الذي عُقد في اليوم الثاني من قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) في سيول، حيث قال الرئيس إن حياد الكربون يعد هدفا صعبا بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.وقال إنه من المهم للدول المتقدمة والنامية على حد سواء أن تتفهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة فيما بينها، وأن تعمل معا في تضامن في الاستجابة لتغير المناخ.وأكد "مون" على رغبة سيول في القيام بدور الجسر بين الدول المتقدمة والنامية في هذا الشأن، مشددا على أن ذلك سيساعد الدول النامية على تأمين التقنيات الصديقة للبيئة.وخلال الجلسة، قدم الرئيس الكوري الجنوبي أيضا جهود سيول لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة تغير المناخ، وخطتها لضخ 65 مليار دولار أمريكي في مبادرتها للصفقة الخضراء الجديدة بحلول عام 2025 من خلال هذا التعاون.وأشار "مون" إلى أن حياد الكربون هدف لا يمكن تحقيقه إلا عندما يعمل الجميع من أجله، وأكد على أهمية التدابير اللازمة لكسب فهم الجمهور للسياسات ذات الصلة، وتشجيع مشاركة الشركات من خلال تطوير التقنيات والاستثمار.وقال الرئيس إن الصفقة الخضراء الجديدة لكوريا الجنوبية تركز على جذب المشاركة النشطة من القطاع الخاص، ومساعدة جهودهم المبتكرة.وأضاف أن تلك الجهود تؤتي ثمارها بالفعل في مشروعين بحريين لطاقة الرياح يجري كل منهما في البحر الشرقي والغربي، مشددًا على مشاركة الحكومات المحلية والشركات والمقيمين في المشاريع التي من المتوقع أن تجتذب ما مجموعه 75 مليار دولار من الاستثمارات، وأن تؤدي إلى خلق 330 ألف وظيفة في 10 سنوات.