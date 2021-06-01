نسبة قياسية عالية من العمال الأجانب المقيمين في كوريا بطريقة غير شرعية بسبب كورونا

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أظهرت بيانات حكومية جديدة أن ما يقرب من واحد من بين كل خمسة مقيمين أجانب في كوريا الجنوبية قد تجاوز مدة تأشيرة إقامته وسط جائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن خدمة الإحصاءات في إدارة الهجرة الكورية التابعة لوزارة العدل أمس الأحد، فإن نسبة العمال الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد قد سجلت رقما قياسيا بلغ 19,7% حتى شهر أبريل الماضي.وقد ارتفع الرقم الشهري بشكل مضطرد من 16,3% في يناير من العام الماضي، عندما أكدت كوريا اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، باستثناء شهر يوليو الماضي عندما انخفض الرقم من 18,8% إلى 18,7%.كما أشار التقرير إلى أن عدد المقيمين الأجانب بطريقة غير شرعية ارتفع أيضا إلى 392 ألفا في أبريل، وهو الأعلى خلال هذا العام.ويذكر أن جائحة كورونا التي طال أمدها قد أدت إلى انخفاض إجمالي عدد المقيمين الأجانب في كوريا الجنوبية إلى مليون و900 ألف في أبريل، وهو أول انخفاض إلى ما دون مستوى مليونين منذ عام 2015.