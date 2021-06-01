اكتشاف أول حالة تجلط في الدم بسبب لقاح أسترازينيكا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف أول حالة تجلط في الدم بسبب لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.وأوضح الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم أمس الاثنين أن رجلا في الثلاثينيات من عمره قد تلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا يوم 27 أبريل، وتم تشخيص حالته لاحقا بحدوث نقص في صفيحات الدم، حيث ذهب إلى المستشفى وهو يشكو من صداع حاد يوم 9 مايو، وتم احتجازه في المستشفى بعد ثلاثة أيام بسبب تفاقم الأعراض المرضية، بما في ذلك تقلصات العضلات.وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أوقفت مرة واحدة في السابق، بشكل مؤقت، التطعيم بلقاحات أسترازينيكا، وذلك بعد ورود عدة تقارير تفيد بحدوث جلطات دموية نادرة بسببها في الخارج.ومع ذلك، قررت الحكومة الكورية استئناف التطعيم بهذه اللقاحات في وقت لاحق للفئات العمرية التي تزيد عن 30 عاما، بناء على استنتاجات عدة وكالات صحية عالمية بأن فوائدها تتجاوز المخاطر في تلك الفئات العمرية.وقالت الحكومة إن فريق العمل يخطط لتقديم تعويض مالي سريع للمريض.