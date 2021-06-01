الحكومة الكورية توفر حوافز مختلفة لمتلقي لقاحات كورونا

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اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ستقدم الحكومة الكورية الجنوبية مجموعة من الحوافز للذين يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وبموجب الإجراءات الحكومية، سيتم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم جزئيا أو كليا من حظر تجمعات أفراد الأسرة، الذي يسمح حاليا بما يصل إلى ثمانية أشخاص فقط، كما سيُسمح لهم أيضا بالزيارات الشخصية في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية طويلة الأجل إذا تم تطعيم المريض أو الزائر بشكل كامل.وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن كبار السن من المزيد من زيارات المراكز والمرافق المجتمعية المخصصة لكبار السن.وقالت الحكومة إنها ستقدم أيضا خصومات ومزايا أخرى لمتلقي اللقاحات عندما يزورون المتنزهات الوطنية والغابات أو يحضرون حفلات موسيقية.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، فإنه حتى اليوم الثلاثاء تلقى حوالي 3 ملايين و740 ألف شخص جرعة واحدة من لقاحات أسترازينيكا أو فايزر، وقد مرّ 14 يوما منذ تطعيمهم.