الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالمشاركة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكدت الولايات المتحدة مجددا على أنها لا تزال ملتزمة بالمشاركة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين ردا على مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية ينتقد الولايات المتحدة لرفعها المبادئ التوجيهية الصاروخية عن كوريا الجنوبية في القمة الأخيرة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الشهر الماضي.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن الولايات المتحدة على علم بالتعليقات التي وردت في وسائل الإعلام الكورية الشمالية، مشددا على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه بيونغ يانغ تدعو إلى نهج عملي محسوب ومنفتح على الدبلوماسية، لتحقيق تقدم عملي يزيد من أمن الولايات المتحدة وحلفائها وقواتها المنتشرة في المنطقة.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد انتقدت بشدة إنهاء المبادئ التوجيهية الصاروخية ووصفت هذه الخطوة بأنها "تذكير صارخ بسياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية وتعاملها المزدوج المخزي".