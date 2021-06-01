فتح باب الحجز للقاحات جونسون آند جونسون للعسكريين الكوريين اليوم الثلاثاء

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بدأت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء قبول الحجوزات الخاصة بأكثر من مليون جرعة من لقاحات شركة جونسون آند جونسون التي تقدمها الولايات المتحدة لكوريا.وبناء على ذلك، يمكن للأفراد العسكريين الذين تم إخطارهم من قبل وزارة الدفاع والوكالات الأخرى، بما في ذلك القوات المحجوزة وأفراد الدفاع المدني الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، إجراء حجوزات على هذا الموقع على الإنترنت: https://ncvr.kdca.go.krومن بين المؤهلين للحصول على لقاحات الجرعة الواحدة أيضا كبار الضباط العسكريين الحاليين وأسرهم، والمسؤولون الحكوميون في وزارة الدفاع والمنظمات ذات الصلة، والعاملون المدنيون في الوزارة والوحدات العسكرية.وسوف يتم التطعيم في الفترة من 10 إلى 20 يونيو الجاري. وقالت الحكومة إن لقاح "يانسن" الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون سوف يصل يوم السبت القادم على متن طائرة عسكرية كورية جنوبية.وفي غضون ذلك، من المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا لـ414 ألف جندي دون سن الثلاثين يوم الاثنين القادم.