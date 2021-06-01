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فتح باب الحجز للقاحات جونسون آند جونسون للعسكريين الكوريين اليوم الثلاثاء

Write: 2021-06-01 10:38:05

فتح باب الحجز للقاحات جونسون آند جونسون للعسكريين الكوريين اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء قبول الحجوزات الخاصة بأكثر من مليون جرعة من لقاحات شركة جونسون آند جونسون التي تقدمها الولايات المتحدة لكوريا.
وبناء على ذلك، يمكن للأفراد العسكريين الذين تم إخطارهم من قبل وزارة الدفاع والوكالات الأخرى، بما في ذلك القوات المحجوزة وأفراد الدفاع المدني الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، إجراء حجوزات على هذا الموقع على الإنترنت: https://ncvr.kdca.go.kr
ومن بين المؤهلين للحصول على لقاحات الجرعة الواحدة أيضا كبار الضباط العسكريين الحاليين وأسرهم، والمسؤولون الحكوميون في وزارة الدفاع والمنظمات ذات الصلة، والعاملون المدنيون في الوزارة والوحدات العسكرية.
وسوف يتم التطعيم في الفترة من 10 إلى 20 يونيو الجاري. وقالت الحكومة إن لقاح "يانسن" الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون سوف يصل يوم السبت القادم على متن طائرة عسكرية كورية جنوبية.
وفي غضون ذلك، من المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا لـ414 ألف جندي دون سن الثلاثين يوم الاثنين القادم.


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