كوريا وميركوسور تعقدان الجولة السادسة من محادثات التجارة الحرة

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تعقد كوريا الجنوبية الجولة السادسة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة "ميركوسور" التي تضم عدة دول في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك بعد توقف دام 16 شهرا بسبب جائحة كورونا.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول، ستعقد كوريا الجنوبية وميركوسور محادثات عبر الفيديو حول اتفاقية التجارة الحرة لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بهدف تحديد تفاصيل اتفاقية التجارة المعلقة.ويذكر أن تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية يتكون من البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، ويضم 70% من سكان المنطقة.وقد عقد الجانبان خمس جولات من محادثات اتفاقية التجارة الحرة الرسمية منذ بدء المفاوضات في عام 2018. وعُقد الاجتماع السابق في أوروغواي في فبراير 2020.وسوف يتم خلال المحادثات المخطط لها مناقشة عدة مجالات، من بينها: السلع، ومعالجات التجارة، ومكان المنشأ، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.وتوقع مسؤول في الوزارة الكورية أن تساعد اتفاقية التجارة الحرة الطرفين على توسيع التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية.