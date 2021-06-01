الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا تظل في مستوى 400 لليوم الثالث

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ظل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى 400 لليوم الثالث على التوالي.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 459 إصابة جديدة طوال يوم أمس الاثنين، مما رفع من إجمالي عدد الإصابات التراكمي في البلاد إلى 140 ألفا و799. ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 449 إصابة محلية المصدر، و10 حالات بين الوافدين من الخارج.وقد ظل الرقم اليومي في نطاق 400 لليوم الثالث على التوالي، وسط استمرار تفشي المرض في أماكن مختلفة بما في ذلك بعض الحانات ودور رعاية المسنين والمدارس.وكان أكثر من 60 في المائة من الحالات المحلية الجديدة في منطقة العاصمة الكبرى، حيث تم اكتشاف 146 حالة في سيول، و116 في مقاطعة كيونغ كي، و16 في إنتشون، بينما تم اكتشاف 171 حالة أجزاء أخرى من البلاد، منها 39 في مدينة ديغو في جنوب شرق البلاد، و28 في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.وتم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة أخرى، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ألف و963، وليبلغ معدل الوفيات 1,39%، كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار تسعة، ليصل إلى 158.