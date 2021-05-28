سيول تعرب عن تطلعها لعودة بيونغ يانغ إلى المفاوضات

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أعرب وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" عن تطلعه لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء مداولاتها الداخلية، من أجل الإسراع في وتيرة تحقيق السلام في المنطقة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "لي" خلال تجمع نظمه نواب برلمان مقاطعة جيجو المنتمون للحزب الديمقراطي الحاكم أمس الاثنين، حيث أشار إلى أنه بدأ يتم خلق جو ملائم لاستئناف الحوار بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نتيجة للقمة الكورية الأمريكية الأخيرة.وفي لقاء آخر أجراه الوزير "لي" مع ممثلي المنظمات ذات الصلة بشؤون التوحيد والعلاقات بين الكوريتين، كشف عن خطة لخلق زخم مهم للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية خلال النصف الأول من هذا العام.وأعرب الوزير الكوري الجنوبي المسؤول عن العلاقات مع كوريا الشمالية عن قلقه من احتمال أن تتأثر مسيرة العلاقات بين الكوريتين من انتخابات الرئاسة التي ستجري العام القادم في كوريا الجنوبية، وتصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.