وزير المالية الكوري يشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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شارك وزير المالية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كوريا الجنوبية، "هونغ نام كي"، في اجتماع للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقد أمس الاثنين عبر الفيديو.وقال الوزير "هونغ" في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إن أزمة كورونا قد أدت إلى الإسراع في التحول الهيكلي للاقتصاد العالمي نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر، مؤكدا على ضرورة التحول الهيكلي المبني على الإصلاح وتعزيز القدرة على التكيف للهيلكة الجديدة.وأضاف "هونغ" أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجرى حاليا مناقشات حول النظام العالمي للضرائب الرقمية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف للاقتصاد الرقمي.وأعرب عن أمله في وضع مبادئ أساسية واضحة ومعقولة تتماشى مع الغرض الأصلي من الضريبة الرقمية، ومنع التهرب الضريبي، بحلول شهر يوليو القادم.الجدير بالذكر أن الضريبة الرقمية هي الضريبة التي تفرضها الدول على الشركات التكنولوجيا عن مبيعاتها أو إيراداتها التي تجنيها من مصادر تكنولوجية كشبكة الإنترنت ومن المستخدمين داخل البلاد.