مدير المخابرات الكوري يختتم زيارته للولايات المتحدة

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عاد إلى العاصمة سيول اليوم الثلاثاء مدير جهاز المخابرات الكوري "بارك جي وان" بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة، والتي استغرقت أسبوعا.وفي أثناء إقامته في نيويورك، أجرى "بارك" سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي أجهزة المخابرات الأمريكية، بمن فيهم مدير وكالة المخابرات المركزية "وليام بيرنز"، حيث بحث معهم الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.وجاءت زيارة "بارك" للولايات المتحدة فور انتهاء القمة الكورية الأمريكية التي اتفق فيها الرئيسان الكوري والأمريكي على احترام ما ورد في إعلان "بان مون جوم" بين الكوريتين، وبيان سنغافوره المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وتم خلال الزيارة مناقشة سبل دعوة كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتطورات الأخيرة في كوريا الشمالية.