كوريا الشمالية تنتقد الدول التي تفرط في تخزين لقاحات كورونا

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انتقدت كوريا الشمالية بعض الدول للإفراط في تخزين لقاحات كورونا، داعية منظمة الصحة العالمية إلى القيام بدورها لضمان التوزيع العادل للقاحات.وقالت كوريا الشمالية في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، التي عقدت خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من مايو الماضي، إن "قومية اللقاح" أدت إلى واقع غير عادل يتمثل في قيام بعض الدول بتخزين اللقاحات بشكل مفرط، فيما لا يستطيع البعض الآخر الحصول عليها بسبب معاناته من صعوبات مالية.وشددت بيونغ يانغ على أنه من المخجل وجود ظاهرة عنق الزجاجة في الإنتاج الضخم بسبب حماية حقوق الملكية الفكرية، مشددة على أن مثل هذا الوضع لا يمكن تبريره.يذكر أن كوريا الشمالية لم تتمكن حتى الآن من الحصول على لقاحات كورونا.وكان من المقرر أن تحصل كوريا الشمالية على مليون و992 ألف جرعة من هذه اللقاحات عن طريق مرفق "كوفاكس" الدولي، ولكن تم تأجيل موعد التسليم.وحثت بيونغ يانغ منظمة الصحة العالمية على بذل جهود لضمان الوصول العادل إلى العلاح الطبي، واصفة الصحة بأنها حق أساسي من حقوق الإنسان.