الدفعة الأولى من لقاحات موديرنا تصل إلى كوريا

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وصلت الدفعة الأولى المكونة من 55 ألف جرعة من لقاحات كورونا من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" إلى كوريا الجنوبية في الساعة الثالثة و45 دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد ثلاث ساعات من الموعد المقرر لها.وكانت الحكومة الكورية قد وقعت صفقة مع شركة "موديرنا" لشراء 40 مليون جرعة.وتعد لقاحات "موديرنا" رابع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وافقت الحكومة الكورية على استخدامها بعد لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"جونسون آند جونسون".وسيتم توزيع الدفعة الأولى من لقاحات "موديرنا" على العاملين في المستشفيات الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.إلى جانب هذا، سيتم طرح 879 ألف جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" في كوريا الجنوبية، ليرتفع عدد جرعات لقاحات "أسترازينيكا" التي تم طرحها في كوريا إلى 8 ملايين و804 آلاف جرعة.