الرئيس الكوري يشدد على عدالة النيابة العامة في لقائه مع النائب العام الجديد

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة أن يقوم المدعي العام المعين حديثا بدور مهم في تعزيز عدالة الادعاء وتلبية توقعات الجمهور.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" أمس الثلاثاء إن "مون" أدلى بهذا التصريح للمدعي العام الجديد "كيم أوه سو" بعد أن قدم الرئيس له خطاب تعيينه في وقت سابق من يوم أمس.وفي إشارة إلى أن النيابة العامة يمكن أن تعزز الديمقراطية في البلاد، دعا مون كيم إلى قيادة إصلاحات النيابة العامة، بينما رد كيم بإبداء رغبته في تنفيذ تلك الإصلاحات، قائلا إن سلطة النيابة العامة ممنوحة من الجمهور، وتعهد بإيجاد زخم لتحويل الملاحقة القضائية إلى ما يخدم مصلحة الجمهور.ويذكر أن المدعي العام الجديد قد شغل سابقا منصب نائب لثلاثة وزراء عدل سابقين في ظل إدارة مون، وهم "بارك سانغ كي" و"تشو كوك" و"تشو مي إيه". وقد ظل منصب المدعي العام شاغرا قرابة ثلاثة أشهر بعد استقالة المدعي العام السابق "يون صوك يول" بعد شهور من الصراع مع وزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" بشأن إصلاحات النيابة العامة.