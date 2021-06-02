تقرير يقول إن سيول وواشنطن وطوكيو تنسق لعقد قمة ثلاثية في يونيو

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قال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية اليوم الأربعاء إن قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان يناقشون خطة لعقد قمة ثلاثية في غضون شهر يونيو الجاري.ونقلت صحيفة يوميوري عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله إن الترتيبات جارية حاليا لعقد القمة الثلاثية على هامش انعقاد قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو، موضحا أن واشنطن قد أخذت زمام المبادرة لعقد تلك القمة.ويذكر أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في مجموعة السبع، ولكن تمت دعوتها كضيف لحضور القمة.وأشار التقرير إلى أنه في حالة عقد القمة الثلاثية فسوف تؤكد سيول وواشنطن وطوكيو من خلالها على تعاونها في القضايا النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بينما سيشرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تفاصيل سياسة حكومته تجاه كوريا الشمالية وينسق السياسات ذات الصلة مع الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني. وكانت آخر قمة عُقدت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في سبتمبر 2017.وفيما يتعلق بإمكانية عقد قمة بين سيول وطوكيو، قال التقرير إنه من غير الواضح ما إذا كانت ستعقد هذه المرة، واصفا موقف الحكومة اليابانية في هذا الشأن بأنه "موقف حكيم".