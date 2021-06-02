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السياسية

واشنطن تؤكد أن التزامها بالدفاع عن سيول لم يتأثر برفع المبادئ التوجيهية للصواريخ

Write: 2021-06-02 11:21:12

واشنطن تؤكد أن التزامها بالدفاع عن سيول لم يتأثر برفع المبادئ التوجيهية للصواريخ

Photo : YONHAP News

أعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية بعد رفع المبادئ التوجيهية الثنائية بشأن الصواريخ.
وقال "جون كيربي" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" في إفادة إعلامية أمس الثلاثاء إنه لا يوجد شيء يغير التحالف بين سيول وواشنطن، أو التزام الولايات المتحدة بهذا التحالف، مشددا على أنه "تحالف دفاعي".
وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد اتفق مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على إلغاء المبادئ التوجيهية الصاروخية التي استمرت عقودا والتي تقيد مدى وحمولة الصواريخ التي تطوّرها سيول، وذلك خلال قمتهما الأولى في واشنطن الشهر الماضي، وأعلنا القرار المشترك في مؤتمر صحفي عقب القمة. وبهذا الاتفاق، استعادت كوريا الجنوبية سيادتها صاروخية كاملة لأول مرة منذ 42 عاما.
ومن جانبها نددت كوريا الشمالية أول من أمس الاثنين بإنهاء التوجيهات الصاروخية الأمريكية على كوريا الجنوبية ووصفت تلك الخطوة بأنها "تذكير صارخ بسياسات الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية وتعاملها المزدوج المشين".
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