بلينكين يدعو الناتو إلى تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية

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دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، إلى تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن بلينكين أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو عقد في وقت سابق اليوم.ومن غير المعروف سبب ذكره لدول آسيا والمحيط الهادئ الأربع بشكل خاص، لكن هذه الدول يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها مهمة لدعم جهود واشنطن في دفع حلفائها لتشكيل جبهة مشتركة ضد الصين.وخلال الاجتماع، تحدث بلينكين عن الصين، حيث أعرب عن دعمه لجهود الناتو لمواجهة "التحديات المنهجية" من قبل روسيا والصين. كما أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف وأولوية إدارة جو بايدن في تنشيط التحالفات.