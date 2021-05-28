الحزب الحاكم يخطط لتقديم المزيد من الدعم المالي لمواجهة آثار كورونا

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أكدت قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية على ضرورة تقديم دعم مالي لجميع أفراد الشعب بعد أن كان الحزب قد قال إنه سيجهز وسائل مالية لتعزيز الأوضاع الاقتصادية.ويخطط الحزب لتقديم ذلك الدعم قبل حلول عيد الحصاد الكبير "تشوسوك" حيث من المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر استكمال حوالي 70% من عمليات التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وكانت الحكومة الكورية قد قدمت دعما ماليا مباشرا لجميع المواطنين في العام الماضي بلغ حوالي 14 تريليونا و300 مليار وون، أي أكثر من 12 مليار دولار.ويقول الخبراء إنه إذا تمت إضافة التعويضات التي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان، فسوف يتجاوز حجم الميزانية الضرورية 20 تريليون وون.وقد شدد الرئيس "مون جيه إين" من جانبه على ضرورة الحفاظ على سياسات مالية توسعية حتى العام القادم، بينما يؤكد الحزب الحاكم على الحاجة الملحة إلى تنشيط الاستهلاك المحلي وتخفيف مشكلة الاستقطاب في الدخل.تجدر الإشارة إلى أن عائدات الضرائب الوطنية زادت بـ19 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي مما دفع السلطات المالية، التي كانت ترفض دراسة تخصيص ميزانيات إضافية، إلى تغيير موقفها.وفي المقابل، رفض حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي تخصيص ميزانيات إضافية، مشيرا إلى صعوبة تقديم تعويضات عن الخسائر حتى إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما انتقد حزب العدالة المعارض الصغير أيضا خطة الحكومة قائلا إنه من غير اللائق مناقشة تقديم دعم إضافي دون التعامل مع التعويضات.ومن المتوقع أن يتم تناول مسألة تخصيص ميزانية إضافية ومسألة تقديم التعويضات في البرلمان خلال شهر يونيو الجاري.