كوريا ترسل رسالة بشأن جزر دوكدو إلى اللجنة الأولمبية الدولية

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طلبت الحكومة الكورية من اللجنة الأولمبية الدولية ممارسة نفوذها من أجل تصحيح خريطة يابانية تضم جزر "دوكدو" وكأنها أرض تابعة لليابان، في موقع أولمبياد طوكيو على الإنترنت.وأرسلت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والاتحاد الكوري للرياضة رسالة في هذا الشأن إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد ظهر أمس الثلاثاء، بعد إرسال رسالة مشابهة لتصحيح الخريطة إلى اللجنة الأولمبية اليابانية يوم 24 من الشهر الماضي.وكانت الحكومة الكورية قد عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب الثاني لوزير الثقافة والسياحة والرياضة "كيم جونغ بيه" بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، تمت فيه مناقشة سبل تصحيح تلك الخريطة وإثبات ملكية كوريا لجزر دوكدو.كما استدعت وزارة الخارجية الكورية السفير الياباني لدى سيول إلى مقر الوزارة أمس أيضا لتقديم احتجاج على الخريطة.وقال مسؤول في الحكومة الكورية إن جزر دوكدو أرض كورية بشكل واضح من حيث التاريخ والجغرافيا والقوانين الدولية مؤكدا على أن السلطات ذات الصلة ستتعاون بشكل وثيق من أجل إثبات ملكية كوريا لتلك الجزر.تجدر الإشارة إلى أن اليابان رسمت نقطة صغيرة على موقع الجزر كإشارة إلى أنها ضمن أراضيها، في خريطة اليابان الخاصة بنقل الشعلة الأولمبية على موقع أولمبياد طوكيو على الإنترنت.ورغم طلبات التصحيح المتكررة من قبل الجانب الكوري، إلا أن طوكيو تمسكت بموقفها الرفض.