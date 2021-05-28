ثلثا طلاب المرحلة المتوسطة يذهبون إلى مدارسهم بدءا من يوم 14 يونيو

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أعلنت وزارة التعليم الكورية اليوم أنها قررت توسيع حجم حضور الطلاب في المدارس تدريجيا، بحيث يمكنهم الحضور بشكل كامل خلال الفصل الدراسي القادم.وفي هذا السياق، سيذهب المزيد من الطلاب في المرحلة الإعدادية إلى مدارسهم في منطقة العاصمة الكبرى بدءا من هذا الشهر بعد أن تقوم الوزارة بتعديل معيار كثافة الطلاب في المدارس من الثلث إلى الثلثين ضمن المستوى الثاني من قواعد التباعد الاجتماعي، وبالتالي يتوقع أن ترتفع نسبة حضور الطلاب التي وصلت إلى 48.3% فقط في الشهر الماضي.ومن المقرر أيضا توسيع حضور الطلاب في المرحلة الثانوية، خاصة في المدارس المهنية والطلاب الذين يحتاجون إلى تدريبات ميدانية.وقررت الوزارة حضور جميع الطلاب إلى المدارس حتى مع تطبيق المستوى الثاني من قواعد التباعد الاجتماعي بشرط تعزيز الإجراءات الاحترازية.ومن المتوقع أن يتم تطبيق خطة توسيع حضور الطلاب بدءا من يوم 14 من هذا الشهر.وفي غضون ذلك، أظهرت نتائج تقييم التحصيل الدراسي ارتفاع نسبة طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الذين لم يستوفوا مستوى التعليم الأساسي في العام الماضي مع ارتفاع عدد الفصول التي عقدت عبر الفيديو بسبب وباء كورونا.وتقول الوزارة إن تقليص الفصول الدراسية المباشرة أدى إلى عجز في العملية التعليمية، وبالتالي فقد قررت تعزيز ما يسمى بـ "مشروع استعادة التعليم" الذي يتضمن دعم التعلم والمهارات الاجتماعية والدعم النفسي والعاطفي.